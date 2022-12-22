В России появились ноутбуки Asus, Samsung, Lenovo и HP

Ноутбуки HP, Lenovo и Asus начали массово завозить в Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, приближённый к дистрибьютору электроники.

Ноутбуки от Lenovo появились в одноимённом онлайн-магазине. Аналогичная ситуация с компьютерами Samsung, которые можно купить в GalaxyStore. Весной этого года они были недоступны для заказа по решению компаний.

Представители группы «М.Видео–Эльдорадо» рассказали, что ассортимент поддерживается за «за счет собственных импортных операций». Таким образом устройства ввозят по программе параллельного импорта, наносят гравировку с кириллицей на клавиатуру или предлагают комплектные наклейки.