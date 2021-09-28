В Москве тестируют камеры, которые следят за шумом по ночам

В Москве стартовало тестирование новых камер наблюдения с микрофонами. Они призваны отслеживать уровень шума проезжающих автомобилей. Эти камеры будут следить за тем, чтобы водители не превышали определённый порог шума в ночное время.

Камеры оснащены четырьмя микрофонами и «смотрят» на дорогу. При превышении уровня шума система будет записывать видео с траекторией движения машины, а базовый штраф предполагается на уровне 5000 рублей.

При этом отмечается, что новые камеры пока что не прошли сертификацию в Росстандарте, поскольку не утверждён документ, который определяет пороговые значения шума в децибелах.

Пока что система проходит раннее тестирование, потому неясно, когда она появится в готовом виде.