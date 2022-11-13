В Госдуме раскритиковали идею запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость и ЛГБТ

Депутат Антон Горелкин раскритиковал предложенные поправки к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, которая подразумевает ограничение распространения в России игр, пропагандирующих порнографию, жестокость, насилие и ЛГБТ.

По мнению Горелкина, инициатива «бессмысленна», так как вся ответственность за пропаганду ЛГБТ в видеоиграх уже заложена в формулировке «распространение информации» в ст. 6.21 законопроекта, прошедший первое чтение.

Говоря о жестокости и насилия в играх, депутат отметил, что существующее регулирование слабо защищает несовершеннолетних покупателей от подобного контента. Он предлагает сделать «более взвешенный подход», который будет учитывать проблемы с распространением игр, но в то же время не уничтожит индустрию. Более того, Горелкин привёл в пример грядущий российский шутер Atomic Heart:

В феврале на мировые рынки выходит игра Atomic Heart от российской студии Mundfish — и, судя по всему, она окажется на уровне мировых хитов. Будут ли в ней жестокость и насилие? Да, ведь в жанре компьютерных стрелялок это исторически сложившаяся норма. По логике авторов инициативы, долгожданный релиз нужно запрещать. Как это отразится на рынке, спрогнозировать несложно: геймеры игру всё равно скачают, перспективная российская компания недосчитается прибыли, да ещё и штраф получит.

Антон Горелкин считает, что нужно не запрещать игры, а «замещать» и «развивать индустрию в российском геймдеве». Таким инициативам геймеры будут рады гораздо больше, чем запретам.