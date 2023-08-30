Тинькофф запустил бесплатную защиту от телефонных мошенников

Если клиента банка “разведут”, то потерю компенсируют в полном объёме.

Новый сервис под названием «Защитим или вернем деньги» будет определять мошенников во время звонка и защищать своих клиентов. При этом, если Тинькофф не сможет предотвратить телефонное мошенничество и клиент станет жертвой обмана, то банк компенсирует потери.

Возврат будет совершен в любом случаи и без разницы в какой банк был осуществлен перевод;

Защита покрывает случаи с переводом денег мошенникам, раскрытия реквизитов карты (кодов доступа в интернет-банк и т.д.), снятие денег в банкомате и любые другие способы, где могут быть замешаны мошенники при телефонном звонке;

Возвращать деньги будут без решения суда;

Решение о компенсации принимается от одного рабочего дня.

Представили Тинькофф подчеркивают, что сегодня в России не существует аналогов сервису «Защитим или вернем деньги». Сам сервис подключается бесплатно.

Как работает защита

Условия

Стоит заметить, что в условиях для возврата похищенных средств сказано, что мошенники должны использовать исключительно телефонную связь. Общение в мессенджерах, приложениях, а также через сети передачи данных вроде VoIP и WiFi-Calling не считаются;

В момент звонка абонент должен находиться в РФ, а сам разговор должен быть на русском языке;

Если клиент сделал перевод мошенники спустя сутки после звонка или позднее и не сообщил об этом банку в течение семи дней — то компенсации не будет.

Полные условия сервиса «Защитим или вернем деньги» можно найти на сайте.