Тинькофф отказался продавать бизнес Яндексу и МТС

«Тинькофф Банк» заявил о прекращении переговоров о возможной продаже своего бизнеса «Яндексу». Как заявили в «Тинькофф» переговоры завершились не только с «Яндексом», но и с МТС.

После этого Олег Тиньков написал всем сотрудникам электронное письмо, в котором раскритиковал «Яндекс» и заявил, что принял решение сорвать сделку из-за плохой репутации «Яндекс».

По информации Forbes, основатель «Тинькофф» Олег Тиньков планировал активно участвовать бизнес, что сильно не понравилось «Яндексу».

Стоит отметить, что после первых сообщений о возможной покупке «Тинькофф», акции «Яндекса» выросли. После завершения переговоров акции упали на 2% на Московской бирже.