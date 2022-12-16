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TikTok в России уволил большую часть сотрудников

TikTok уволил из российского офиса несколько сотен сотрудников, сейчас на работе осталось всего 10 человек.

По информации источника Forbes, уволенные были заняты развитием платформы в Восточной Европе. Сообщается, что под сокращение попало до 500 человек.

10 других сотрудников являются специалистами команды гейминга TikTok, их релоцируют в Дубай.

После объявления частичной мобилизации специалистам российского подразделения TikTok по желанию предложили переехать для удаленной работы в Казахстан, Армению или Киргизию, писал РБК со ссылкой на источники. 

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Источник:
Forbes

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