Tecno представила смартфон Pop 6 Pro с 2 ГБ оперативной памяти

Компания Tecno анонсировала смартфон Pop 6 Pro. Новинка получила всего 2 ГБ оперативной памяти, неизвестный четырёхъядерный процессор, камеру с разрешением 8 МП и ОС Android 12 Go Edition.

Диагональ экрана Pop 6 Pro составляет 6,6 дюйма с разрешением HD+ (1440 х 720 пикселей). Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч. Также на боковой грани размещается кнопка включения со встроенными сканером отпечатком пальцев.

Стоимость устройства пока неизвестна. По всей видимости нас ждёт ультрабюджетный смартфон, потому что схожими параметрами обладает модель 2021 года — Tecno Pop 5 Pro за $115 (~7 тысяч рублей).

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