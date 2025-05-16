Серия TECNO CAMON 40 поступила в продажу в России

Компания TECNO объявила о начале продаж новой линейки AI-смартфонов CAMON 40 в России. Серия включает четыре модели: CAMON 40 Premier 5G, CAMON 40 Pro 5G, CAMON 40 Pro и CAMON 40, все с продвинутыми функциями съёмки и голосовым ассистентом Ella на русском языке.

Флагман серии — CAMON 40 Premier 5G — получил систему из четырёх камер на 50 Мп, включая основную с сенсором Sony LYT-701, ультраширик, телеобъектив с трёхкратным зумом и фронталку с автофокусом. Устройство оснащено AMOLED-дисплеем 1.5K, процессором MediaTek Dimensity 8350 Ultimate и корпусом с защитой IP68/IP69.

CAMON 40 Pro 5G стал лидером в сегменте до $600 по версии DXOMark (138 баллов), предлагая 50-Мп сенсоры Sony, изогнутый AMOLED-экран 144 Гц с Gorilla Glass 7i, защиту IP68/IP69 и чип Dimensity 7300 Ultimate. У младших моделей — экраны 120 Гц, AI-функции, пылевлагозащита и чипы среднего уровня.

Ключевая функция всей серии — FlashSnap: режим моментальной съёмки с высокой скоростью затвора (до 1/12000 с) и ИИ-алгоритмами для захвата динамичных сцен.

Интеграция с TECNO AI даёт пользователям голосовое управление, мгновенное распознавание информации с экрана, генерацию и редактирование текста, решение задач по фото и команды для популярных сервисов вроде Яндекс Еды, Яндекс Карт и Яндекс Go.

Смартфоны уже доступны в официальном магазине TECNO, у крупных ритейлеров и на маркетплейсах.

До 19 мая действуют скидки:

CAMON 40 Premier 5G — 44 990 ₽

CAMON 40 Pro 5G — от 26 990 ₽

CAMON 40 Pro — 22 990 ₽

CAMON 40 — от 18 990 ₽

Дополнительно в МТС до 22 июня покупатели могут получить скидку 6000 рублей при покупке устройств со связью МТС.