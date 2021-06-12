Независимый стартап разрабатывает док-станцию для Xbox Series S

Похоже, что энтузиасты скоро смогут сделать Xbox Series S переносной. Стартап XScreen анонсировал устройство, позволяющее реализовать это. Речь идёт о док-станции с одноимённым названием.

Новинка добавляет консоли 11,6-дюймовый экран на базе матрицы IPS с разрешением Full HD и частотой обновления 60 Гц. Экран оснащен разъёмами, крепежами, а также встроенным аккумулятором, чтобы запустить консоль «в поле». Правда, ёмкость его не уточняется, так что судить об автономности получившегося «ноутбука» нельзя.

Пока что проект представлен в виде прототипа. Скоро его появление ожидается на Kickstarter, а там уже всё будет зависеть от количества пожертвований. Если идея «зайдёт», то не исключено появление аналогов и более мощных решений.

При этом пока сложно сказать, кому может потребоваться носить с собой полноценную игровую консоль стационарного типа. Разве что — возить в рюкзаке, чтобы поиграть в гостинице.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram