Стала известна дата выхода серии флагманов Meizu 20

Meizu вовсю готовится к выходу своего флагмана Meizu 20. Компания проведет 14 марта грандиозное мероприятие, приуроченное к 20-летию бренда. На нем будут раздавать приглашения на презентацию новинки.

Сам анонс Meizu 20 состоится 30 марта. Ранее смартфон уже мелькал на живых фотографиях. Однако, в достоверности утечки есть немного сомнений.

Помимо этого, компания показала,, что сменила свой логотип. Получилось, немного «Meizu и точка».

Линейка Meizu 20 должна включать два устройства— Meizu 20 и Meizu 20 Pro. Сообщалось, что модели Pro будут поставляться с 10-разрядным дисплеем Samsung E6 LTPO AMOLED, разрешение которого 1440p и частота обновления 120 Гц. Основная камера получит 50 Мп с OIS. Емкость аккумулятора 5000 мАч с поддержкой беспроводной 50-ваттной и 80-ваттной проводной зарядки.

Кроме того, Meizu 20 Pro также был замечен на AnTuTu с процессором Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти.

Ждем анонс.