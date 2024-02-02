Sony запретила активировать свои игры на российских аккаунтах Steam

Sony ввела запрет на активацию своих игр в Steam для аккаунтов из России и Беларуси. Соответствующее предупреждение начали распространять интернет-магазины.

«Внимание! Издатель ограничил активацию этой игры на территории РФ и Беларуси. То есть игра НЕ активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam. На территории остальных стран СНГ игра активируется успешно» Сообщение компании «Бука» к предзаказу Horizon Forbidden West Complete Edition

Другие магазины отмечают, что ограничение затрагивает все игры от Sony. В связи с этим интернет-магазины, занимающиеся продажей ключей для Steam, начали информировать о введении Sony ограничений на активацию своих игр для аккаунтов из России и Беларуси. На сайты начали добавлять специальные плашки, магазины рекомендуют обращать внимание на регион активации перед покупкой игр.

В марте 2022 года компания Sony прекратила свою деятельность в России, остановила официальные поставки консолей PlayStation и закрыла российский PS Store.