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Samsung представила новый LED-экран Onyx для кинотеатров

Он уже используется в залах кинотеатра Pathé Palace в Париже.

На выставке CinemaCon 2025 компания Samsung Electronics представила новый LED-экран Onyx (модель ICD) для кинотеатров. Он уже используются в залах знаменитого парижского Pathé Palace.

Это первый в мире LED-дисплей для кинотеатров, сертифицированный по стандартам DCI, консорциума крупных киностудий. Экран обеспечивает истинно черный цвет, высокую контрастность и максимальную точность цветопередачи, а также поддерживает частоту обновления 120 Гц при 4К-разрешении.

Onyx сохраняет оригинальное соотношение сторон фильмов — 2.39:1 и 1.85:1 — и допускает масштабирование без искажений. При этом пиковая яркость достигает 300 нит, что в шесть раз выше традиционного кинематографического стандарта.

Новинка адаптирована под различные форматы кинозалов. В линейке есть четыре модели:

  • 5 метров (шаг пикселя 1,25 мм)
  • 10 метров (шаг пикселя 2,5 мм)
  • 14 метров (шаг пикселя 3,3 мм)
  • 20 метров (шаг пикселя 5,0 мм)

Кроме того, экран совместим с медиасерверами Dolby и GDC, а также аудиосистемами Dolby Atmos, Meyer Sound, QSC и HARMAN JBL.

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Теги: 
Источник:
The GEEK, Samsung
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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