Samsung готовит к выходу смарт-браслет Galaxy Fit3

На форуме корейского филиала Samsung появилось упоминание нового умного браслета Galaxy Fit. Сообщается, что его третье поколение может выйти совсем скоро — во втором полугодье этого года или начале следующего.

Galaxy Fit2 представили в 2020 году, поэтому выход новой версии вполне себе логичен. По слухам, новые Galaxy Fit3 будут стоить €50 в Европе и $60 в США.

Спецификации пока не известны. Но в целом, фитнес-браслеты от Samsung не особо отличаются флагманским функционалом и не вполне готовы конкурировать с аналогичными устройствами от Xiaomi и Huawei.

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