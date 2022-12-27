С января 2023 года в России подорожает мобильная связь

Российские мобильные операторы начали рассылать абонентам сообщения о повышении цен на тарифы связи с 2023 года. Это связано с ростом затрат на оборудование и на эксплуатацию сети. Такие сообщения получили клиенты МегаФона и Tele2.

При этом отмечается, что подорожают только архивные тарифы. В ряде случаев речь идёт о повышении на 30-60 рублей в зависимости от конкретного тарифного плана и оператора. Что касается сроков, то в некоторых случаях их уже повысили с 17 декабря, в других же рост ожидается с 30 числа.

При этом отмечается, что операторы по закону обязаны предупредить ФАС за 14 дней до повышения цен. Пока что это сделали только в Tele2.

В «Билайн» SMS-предупреждения не отправляли, но обзванивали клиентов, предлагая более дорогие услуги. А в МТС пользователи просто начали получать сообщения о введении дополнительной комиссии с 10 января. Эта комиссия будет взиматься при пополнении счёта телефона с помощью сторонних сервисов. Пополнение в приложении «МТС», с терминала в салонах связи или с банковской карты оператора идёт без комиссии.