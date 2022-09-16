RuStore разрешил загружать приложения физлицам

Российский магазин RuStore разрешил загружать приложения разработчикам-физлицам. Для этой процедуры им нужно подтвердить свою личность, сделав фотографию с паспортом.

Такой способ верификации нужен при загрузке приложений физлицами, чтобы обезопасить пользователей и защитить их от мошенников.

Разработчику необходимо авторизоваться через VK ID, указать адрес сайта или страницу в соцсети, ввести номер телефона и электронную почту. После этого система попросит загрузить фотографию с паспортом. Вся проверка будет осуществляться при помощи специальных алгоритмов за несколько минут.

По поданным VK, магазин приложений RuStore был загружен около 925 тысяч раз.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!