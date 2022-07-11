Российский блокчейн-аналог SWIFT готов к тестированию

СПбГУ создал платёжную систему, которая должна стать аналогом SWIFT. Разработчики уверяют, что систему нельзя будет отключить от какой-либо страны или создать ограничения для её использования, так как у каждого пользователя будут одинаковые права и возможности.

Сейчас российский аналог SWIFT на основе блокчейна, полностью готов к тестированию и может постепенно использоваться в банках РФ.

Скорость передачи данных достигает более 25 тыс. сообщений в секунду на одном узле. При этом её можно значительно увеличить из-за использования трехуровневой архитектуры реестра.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!