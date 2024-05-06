Рогалик Hades II вышел в раннем доступе через Steam и EGS

Компания Supergiant Games заявила, что сиквел рогалика с нотками жанра dungeon crawler уже появился на ПК в Steam и Epic Games Store в формате раннего доступа. Hades II на данный момент обойдется в $29,99 без какой-либо скидки. Точная дата релиза пока что не определена — студия рассчитывает на конец 2024 года.

В ранней версии Hades II уже есть окружения, противники, полностью озвученные персонажи и сюжетные события. И, как заявляют авторы, проделанная работа уже превышает по объему оригинальную игру. Но пока что не хватает множества ключевых локаций и механик, которые будут появляться в виде апдейтов раз в несколько месяцев.

Интересно, что первая Hades вышла в точно таком же формате — именно игроки своими отзывами и предложениями помогли наполнить её важным контентом.