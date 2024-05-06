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Рогалик Hades II вышел в раннем доступе через Steam и EGS

Фото аватара
Иван Гвоздь сегодня в 20:50

Компания Supergiant Games заявила, что сиквел рогалика с нотками жанра dungeon crawler уже появился на ПК в Steam и Epic Games Store в формате раннего доступа. Hades II на данный момент обойдется в $29,99 без какой-либо скидки. Точная дата релиза пока что не определена — студия рассчитывает на конец 2024 года.

В ранней версии Hades II уже есть окружения, противники, полностью озвученные персонажи и сюжетные события. И, как заявляют авторы, проделанная работа уже превышает по объему оригинальную игру. Но пока что не хватает множества ключевых локаций и механик, которые будут появляться в виде апдейтов раз в несколько месяцев.

Интересно, что первая Hades вышла в точно таком же формате — именно игроки своими отзывами и предложениями помогли наполнить её важным контентом.

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Источник:
The GEEK
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