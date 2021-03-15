Rockstar воспользуется кодом энтузиаста для сокращения загрузки в GTA Online на PC

Предстоящий патч для PC-версии GTA Online значительно сократит время загрузок в игре. Об этом рассказали разработчики в ответ на запрос журнала PC Gamer.

Также разработчики сказали, что они рассмотрели наработки пользователя под ником t0st, который смог сократить время загрузки в GTA Online на ПК с шести минут до 1 минуты и 50 секунд, а это более чем 70% от общего времени. Студия поблагодарила t0st и отметила, что выпустит ближайший патч с его кодом.

Выход обновления остаётся неизвестным. По всей видимости патч принесет не только быструю загрузку, но и новые игровые режимы с предметами.