Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Rockstar воспользуется кодом энтузиаста для сокращения загрузки в GTA Online на PC

Предстоящий патч для PC-версии GTA Online значительно сократит время загрузок в игре. Об этом рассказали разработчики в ответ на запрос журнала PC Gamer.

Также разработчики сказали, что они рассмотрели наработки пользователя под ником t0st, который смог сократить время загрузки в GTA Online на ПК с шести минут до 1 минуты и 50 секунд, а это более чем 70% от общего времени. Студия поблагодарила t0st и отметила, что выпустит ближайший патч с его кодом.

Выход обновления остаётся неизвестным. По всей видимости патч принесет не только быструю загрузку, но и новые игровые режимы с предметами.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Источник:
PC Gamer
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить