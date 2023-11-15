Раскрыт дизайн и ключевые характеристики Meizu 21: рамки тоньше, чем у iPhone 15 Pro

Meizu опубликовала первые тизеры и детали о своем новом флагманском смартфоне Meizu 21. По заявлениям компании, рамки устройства тоньше чем у iPhone 15 Pro.

Meizu 21 будет оснащен плоским 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем от Samsung. При этом смартфон получит узкие симметричные рамки всего по 1,74 мм. Компания сравнила их с iPhone 15 Pro и Xiaomi 14. Как оказалось, рамки Meizu тоньше, чем у устройства Apple, но все еще шире Xiaomi.

Meizu 21 Pro, по предварительным данным, будет иметь несколько больший экран — 6,7 дюймов. Обе модели будут работать на флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 3. Базовая версия получит аккумулятор на 4800 мАч, а Pro-версия — на 5020 мАч.

По слухам, смартфон предложит тройную камеру: основную на 50 Мп с OIS, сверхширокоугольную и телефото. В Pro-версии последняя будет заменена на перископическую камеру с оптическим зумом.

Устройства будут работать на Android 14 с оболочкой Flyme 10. Ожидается, что Meizu 21 будет представлен до конца ноября.