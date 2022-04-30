Раскрыта стоимость линейки iPhone 14

Вся информация о линейке iPhone 14 собирается как пазл. Сейчас, можно сказать, что картина уже полностью завершена — появились фото и цены на грядущие новинки.

Как уже было известно ранее всего будет 4 смартфона: базовые iPhone 14 и 14 Max, топовые iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Сообщается, что все устройства, по сравнению с линейкой iPhone 13, подорожали на $100. Ценники складываются следующие:

iPhone 14 — $800;

iPhone 14 Max — $900;

iPhone 14 Pro — $1099;

iPhone 14 Pro Max — $1199.

Основные бонусы в этом году достанутся iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. У них больше не будет челки, останутся два выреза под фронтальную камеру и датчики Face ID. Блок камеры сильно увеличится, так как Pro-версии получат новый 48-мегапиксельный датчик. По словам аналитика Мин-Чи Куо, это выведет мобильную фотографию на новый уровень.

Дисплеи смартфонов в двух размерах: iPhone 14 и 14 Pro получат по 6,1 дюймов, iPhone 14 Max и 14 Pro Max — по 6,7 дюймов.

Смартфоны уже появлялись на многочисленных подробных рендерах, а также раскрыты даже все цвета устройств. Почитать можно здесь.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!