Предзаказ на Infinix Note 50, Note 50 Pro и Note 50 Pro+ открыли в России

В России открыли предзаказ на новую серию смартфонов Infinix Note 50. В линейку вошли три модели — Note 50, Note 50 Pro и Note 50 Pro+. Все устройства оснащены 6,78-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 2436×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Note 50 и Note 50 Pro работают на процессоре MediaTek Helio G100. Оба смартфона получили аккумуляторы на 5200 мАч с быстрой проводной зарядкой 45 Вт и 90 Вт соответственно, а также основную камеру на 50 Мп с OIS. У Note 50 также есть макро на 2 Мп, а у Note 50 Pro — ширик на 8 Мп.

«Сердцем» Note 50 Pro+ стал чипсет Dimensity 8350. В блоке камер три датчика: 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX896, широкоугольный модуль на 8 Мп и телевик-перископ на 50 Мп с 100-кратным цифровым зумом. Смартфон поддерживает проводную зарядку на 100 Вт, беспроводную — на 50 Вт и оснащен стереодинамиками от JBL.

Подробнее о смартфонах читайте тут (Note 50, Note 50 Pro) и тут (Note 50 Pro+).

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