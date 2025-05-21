Реклама. ГК МББ ТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛИМИТЕД, ИНН 9909699946 erid: 2VtzqwVJGsv
Новости

Предзаказ на Infinix Note 50, Note 50 Pro и Note 50 Pro+ открыли в России

Цены стартуют от 19 999 рублей.

В России открыли предзаказ на новую серию смартфонов Infinix Note 50. В линейку вошли три модели — Note 50, Note 50 Pro и Note 50 Pro+. Все устройства оснащены 6,78-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 2436×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Note 50 и Note 50 Pro работают на процессоре MediaTek Helio G100. Оба смартфона получили аккумуляторы на 5200 мАч с быстрой проводной зарядкой 45 Вт и 90 Вт соответственно, а также основную камеру на 50 Мп с OIS. У Note 50 также есть макро на 2 Мп, а у Note 50 Pro — ширик на 8 Мп.

«Сердцем» Note 50 Pro+ стал чипсет Dimensity 8350. В блоке камер три датчика: 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX896, широкоугольный модуль на 8 Мп и телевик-перископ на 50 Мп с 100-кратным цифровым зумом. Смартфон поддерживает проводную зарядку на 100 Вт, беспроводную — на 50 Вт и оснащен стереодинамиками от JBL.

Подробнее о смартфонах читайте тут (Note 50, Note 50 Pro) и тут (Note 50 Pro+).

Цены на новинки следующие:

  • Infinix Note 50 (8/256 ГБ) — 19 999 рублей
  • Infinix Note 50 Pro (12/256 ГБ) — 24 999 рублей
  • Infinix Note 50 Pro+ (12/256 ГБ) — 42 999 рублей
🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше Anker Soundcore H30i!
Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Популярные
Новые Старые
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной

Предзаказ на Infinix Note 50, Note 50 Pro и Note 50 Pro+ открыли в России
сегодня в 20:24
«5 букв» от Тинькофф: ответы на сегодня, 21 мая 2025
сегодня в 14:59
Анонс Infinix GT 30 Pro — доступный игрофон с триггерами и подсветкой
сегодня в 12:26
Сбой в работе мобильного интернета произошел в России
сегодня в 11:58
Игрофон Infinix GT 30 Pro показали на живых фото перед анонсом
сегодня в 10:24
Компактный Vivo S30 Pro Mini показали во всех цветах перед анонсом
сегодня в 09:38
Fortnite вернули в американский App Store спустя 5 лет
сегодня в 08:52
Apple объявила дату презентации WWDC 2025
сегодня в 07:46
Обои для смартфона с нотой минимализма
вчера в 21:40
Представлен Infinix Xpad GT — новый игровой планшет на Snapdragon 888
вчера в 18:12

Обзоры на The GEEK