Представлен Tecno Pova Curve — бюджетный игрофон с экраном 144 Гц

Компания Tecno официально анонсировала свой новый игровой смартфон — Pova Curve. Устройство предлагает достойные характеристики по доступной цене.

Tecno Pova Curve получил изогнутый AMOLED-дисплей диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2436×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Одной из особенностей смартфона стали толщина и вес — всего 7,45 мм и 176 грамм соответственно.

«Под капотом» новинки процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти. Основная камера получила разрешение 64 Мп, фронтальная — 13 Мп. Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Смартфон работает на Android 15 с оболочкой HiOS 15. Также в наличии подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, NFC и защита от пыли и брызг по стандарту IP64.

Устройство представлено в трех цветах: Geek Black, Magic Silver и Neon Cyan. Начальная цена — 15 999 индийских рупий (~14 400 рублей).