Реклама. ГК МББ ТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛИМИТЕД, ИНН 9909699946 erid: 2VtzqwVJGsv
Новости

Представлен Tecno Pova Curve — бюджетный игрофон с экраном 144 Гц

Достойное железо, емкий аккумулятор и тонкий корпус по цене от 14,4 тысяч рублей.

Компания Tecno официально анонсировала свой новый игровой смартфон — Pova Curve. Устройство предлагает достойные характеристики по доступной цене.

Tecno Pova Curve получил изогнутый AMOLED-дисплей диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2436×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Одной из особенностей смартфона стали толщина и вес — всего 7,45 мм и 176 грамм соответственно.

«Под капотом» новинки процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти. Основная камера получила разрешение 64 Мп, фронтальная — 13 Мп. Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Смартфон работает на Android 15 с оболочкой HiOS 15. Также в наличии подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, NFC и защита от пыли и брызг по стандарту IP64.

Устройство представлено в трех цветах: Geek Black, Magic Silver и Neon Cyan. Начальная цена — 15 999 индийских рупий (~14 400 рублей).

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше Anker Soundcore H30i!
Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки

Подпишись в Telegram

Читай и комментируй 🔥

Сейчас на главной

HONOR представил модели 400 и 400 Pro в Китае
сегодня в 18:37
«Яндекс Карты» научились прокладывать «умные» маршруты для пешеходов и велосипедистов
сегодня в 11:30
Первые изображения раскладушки Oppo Find N5 Flip
сегодня в 10:00
Продажи умных часов HUAWEI WATCH 5 и WATCH FIT 4 начались в России
сегодня в 10:00
ре: Когда дизайн был вечным
вчера в 23:52
В Россию приехали iQOO Z10 и Neo 10
вчера в 22:39
Стало известно, какие Mac и MacBook не получат macOS 26
вчера в 20:16
Прозрачный намёк на Nothing: realme Neo 7 Turbo получил 7200 мАч, 144 Гц и ценник до 30 тыс. рублей
вчера в 18:11
⚡️Из App Store удалили Авито
вчера в 13:47
realme запустила серию 14 в России
вчера в 13:37

Обзоры на The GEEK