Представлен складной смартфон Tecno Phantom Vision V

Компания Tecno представила складной смартфон Tecno Phantom Vision V, который может разместиться в кармане, но при этом может заменить и планшеты.

Новинка представляет собой необычное решение. В сложенном виде смартфон выглядит как обычный — с дисплеем спереди, тройной камерой сзади и небольшим дополнительным экраном для уведомлений.

При этом, если его разложить, то появится экран диагональю до 10,1 дюйма. Причём внутренний и наружный экраны — это одно целое. В сложенном виде снаружи только его часть. А когда новинка разложена, то весь экран находится внутри. Заявлен высокий уровень гибкости и долговечности дисплея.

Корпус выполнен из титана «аэрокосмического класса». Другие спецификации не сообщаются. Также неясно, будет ли это серийная версия или только концепт.