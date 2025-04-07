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Получат Android 23: Samsung продлила поддержку некоторых смартфонов до 8 лет

Они будут обновляться до января 2032 года.

Samsung объявила о рекордно долгой программной поддержке корпоративной версии своих новых флагманов — Galaxy S25 Enterprise Edition. Эти устройства будут получать обновления Android в течение 8 лет, что делает их одними из самых «долгоиграющих» смартфонов на рынке.

Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra в версии Enterprise Edition будут обновляться до января 2032 года, включая как ОС, так и регулярные патчи безопасности. Для сравнения, обычные версии получат 7 лет поддержки и обновятся максимум до Android 22, тогда как корпоративные — до Android 23.

Такая практика не нова для Samsung: линейка Enterprise Edition традиционно получает дополнительный год поддержки. Однако остается открытым вопрос, насколько хорошо устройства будут работать спустя столько времени — особенно с учетом износа аккумулятора.

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Источник:
Samsung, Sammobile
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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