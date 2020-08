Опубликован список игр Xbox Game Pass на август и сентябрь

В официальном твиттере Xbox появился список игр, которые пополнят Xbox Game Pass в ближайшее время. Уже сейчас подписчики могут загрузить Microsoft Flight Simulator (ПК) и Spiritfarer (Xbox и ПК).

Дальнейший список игровых проектов выглядит так:

20 августа

Battletoads (Консоли и ПК)

Crossing Souls (ПК)

Darksiders: Genesis (ПК)

Don’t Starve: Giant Edition (Xbox и ПК)

21 августа

New Super Lucky’s Tale (Xbox и ПК)

27 августа

Hypnospace Outlaw (Xbox и ПК)

Tell Me Why: Chapter 1 (Xbox и ПК)

28 августа

Double Kick Heroes (Xbox и ПК)

Wasteland 3 (Xbox и ПК)

1 сентября

Crusader Kings III (ПК)

3 сентября

Resident Evil 7 Biohazard (Xbox и ПК)

Также из каталога с 31 августа исчезнут: Creature in the Well, Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut, Metal Gears Solid 2 & 3 HD, Metro: Last Light Redux и The Jackbox Party Pack 3.