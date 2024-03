Nothing Phone (2a) уже доступен для предзаказа в России

В начале недели Nothing представила свой новый смартфон — Nothing Phone (2a). Уже сейчас в России можно оформить предзаказ, выяснила редакция The GEEK.

Некоторые небольшие магазины, а также крупные сети открыли предзаказ на белую и черную версии Nothing Phone (2a) в комплектациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Стоимость устройств – от 40 тысяч рублей.

Некоторые магазины также предлагают в подарок беспроводные наушники Nothing Ear (stick). При этом забрать новый среднебюджетник Nothing можно будет только в начале апреля.