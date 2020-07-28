МТС получила лицензию на сети 5G, но есть технические ограничения

Компания МТС получила первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи 5G. Предполагается, что первыми абонентами станут бизнес-структуры, предприятия нефтегазовой отрасли и другие.

Мобильную сеть пятого поколения развернут в 83 из 85 регионов, она будет работать в диапазоне 24,25–24,65 ГГц. С её помощью планируется отслеживать состояние трубопроводов, вести дистанционную разведку с беспилотников, управлять оборудованием и так далее.

Кроме того, 5G позволит удалённо проводить медицинские операции, осуществлять оплату с помощью биометрии и автоматизировать логистику.

При этом источник ничего не сказал о коммерческом внедрении 5G для пользователей, и тому есть причина — всё дело в частотном диапазоне. Как отмечают эксперты, на такой высокой частоте необходимо очень много ретрансляторов, чтобы они перекрывали зоны действия друг друга. В противном случае достаточно выйти из зоны прямой видимости передатчика, чтобы остаться без связи.

В «ВымпелКоме» заявили, что нынешняя версия лицензии подразумевает ряд ограничений и помимо чисто технических аспектов. Это, к примеру, нецелесообразность с точки зрения экономики.

У оператора отмечают, что без выделения «золотого диапазона» 3,4–3,8 ГГц нельзя построить экономически выгодную сеть 5G. Однако эти частоты заняты силовиками и спутниковыми системами.

Кроме того, нестандартные частоты требуют особого оборудования, которое будет дороже того, что настроено на «золотой диапазон».