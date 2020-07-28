Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

МТС получила лицензию на сети 5G, но есть технические ограничения

Компания МТС получила первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи 5G. Предполагается, что первыми абонентами станут бизнес-структуры, предприятия нефтегазовой отрасли и другие.

Мобильную сеть пятого поколения развернут в 83 из 85 регионов, она будет работать в диапазоне 24,25–24,65 ГГц. С её помощью планируется отслеживать состояние трубопроводов, вести дистанционную разведку с беспилотников, управлять оборудованием и так далее.  

Кроме того, 5G позволит удалённо проводить медицинские операции, осуществлять оплату с помощью биометрии и автоматизировать логистику.

  • Xpo Equipment Truck Arriving On Dock 1ypwyvm

При этом источник ничего не сказал о коммерческом внедрении 5G для пользователей, и тому есть причина — всё дело в частотном диапазоне. Как отмечают эксперты, на такой высокой частоте необходимо очень много ретрансляторов, чтобы они перекрывали зоны действия друг друга. В противном случае достаточно выйти из зоны прямой видимости передатчика, чтобы остаться без связи.

В «ВымпелКоме» заявили, что нынешняя версия лицензии подразумевает ряд ограничений и помимо чисто технических аспектов. Это, к примеру, нецелесообразность с точки зрения экономики.

У оператора отмечают, что без выделения «золотого диапазона» 3,4–3,8 ГГц нельзя построить экономически выгодную сеть 5G. Однако эти частоты заняты силовиками и спутниковыми системами.

Кроме того, нестандартные частоты требуют особого оборудования, которое будет дороже того, что настроено на «золотой диапазон».

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сейчас на главной

Apple получила патент на аксессуар превращающий два iPad в ноутбук

Представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 5S с продвинутой системой охлаждения

Приложение «Телемост» устанавливается само, его нельзя удалить

МТС получила лицензию на сети 5G, но есть технические ограничения

ВКонтакте запустила новый раздел «Покупки»

Take-Two подала жалобу на создателей фанатского трейлера GTA: San Andreas

Портативную консоль Analogue Pocket перенесли на 2021 год

Появились качественные фото процессора Apple A14

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить