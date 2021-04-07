Мозг человека впервые подключили к компьютеру беспроводным способом

Специалисты Университета Брауна в Род-Айленде, США, смогли подключить мозг человека к компьютеру. Причём сделали это по беспроводному каналу связи. Как сообщается, сигналы можно передавать с «разрешением на уровне одного нейрона и с полной широкополосной точностью».

Система, названная BrainGate, позволила двоим мужчинам с параличом управлять курсором и вводить текст на компьютере буквально силой мысли. Как отмечается, вес передатчика составил всего 40 грамм. Он подключался к электродной матрице в моторной коре головного мозга и использовал обычный порт для передачи данных.

Специалисты заявили, что передача по беспроводному каналу мало чем уступает проводным соединениям. А заряда аккумулятора хватает на 24 часа работы, что позволяет использовать оборудование даже во время сна.

Благодаря этой системе мы можем наблюдать за мозговой активностью пациента дома в течение длительного периода времени, что раньше было почти невозможно. Это поможет нам разработать алгоритмы декодирования, обеспечивающие плавное, интуитивно понятное и надежное восстановление мобильности людей с параличом. Ли Хохберг, профессор инженерии в Университете Брауна и руководитель исследования

Само собой, пока не идёт речь о создании коммерческого устройства такого типа.