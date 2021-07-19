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Новости

Мишустин заявил, что в России создадут собственные электромобили

Россия создаст собственную линейку электрических автомобилей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

По направлению технологического развития хочу отметить проект создания собственной линейки электромобилей. В том числе, на водородных топливных элементах.

— Михаил Мишустин.

Кто будет заниматься разработкой, в каком году будет реализован данный проект и в каком количестве будет произведено моделей, пока неизвестно.

Источник:
ТАСС

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