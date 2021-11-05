В Microsoft Store появились новые скриншоты GTA: The Trilogy

Релиз ремастера должен состояться 11 ноября. Геймплей игры пока не показывают, а вот новые скриншоты появляются. В этот раз они были найдены на просторах Microsoft Store.
Сейчас любой желающий может оформить предзаказ на игру. Стоимость следующая:
- PC — 4279 рублей;
- PS Store — 4639 рублей;
- Microsoft Store — 60 долларов;
- Nintendo Shop — 5399 рублей.
Ремастеры создаются на движке Unreal Engine, а разработкой занимается Rockstar Dundee. Ранее они работали над Crackdown 2 и Kinect Star Wars.
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