В Microsoft Store появились новые скриншоты GTA: The Trilogy

Релиз ремастера должен состояться 11 ноября. Геймплей игры пока не показывают, а вот новые скриншоты появляются. В этот раз они были найдены на просторах Microsoft Store.



















Сейчас любой желающий может оформить предзаказ на игру. Стоимость следующая:

Ремастеры создаются на движке Unreal Engine, а разработкой занимается Rockstar Dundee. Ранее они работали над Crackdown 2 и Kinect Star Wars.