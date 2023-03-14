Meizu опубликовала официальный постер с изображением Meizu 20 и 20 Pro

Сегодня Meizu проводит больше мероприятие в Шанхае, посвященное своему 20-летию. Компания решила опубликовать первый официальный анонс серии Meizu 20 и 20 Pro.

Смартфоны будут представлены не сегодня, а позже. Их презентация состоится 30 марта.

Также недавно обе версии уже прошли тестирование в Geekbench и AnTuTu. Устройства получат процессор Snapdragon 8 Gen 2 и будут выдавать одинаковую производительность. Одноядерные и многоядерные тесты базовая и Pro-модель прошли одинаково.

По слухам, Meizu 20 Pro будет оснащен 10-разрядным QHD + дисплеем с частотой обновления 1-120 Гц, панелью Samsung E6 LTPO с максимальной яркостью 1800 Нит. Основная камера будет 50-мегапиксельная. Емкость аккумулятора — 5000 мАч будет + поддержка 50-ваттной беспроводной зарядки.

Про базовый Meizu 20 известно, что его частота обновления экрана будет составлять 144 Гц. Но скорее всего, это не единственное отличие от Pro-версии.