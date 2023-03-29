Стала известна стоимость флагманских Meizu 20 и Meizu 20 Pro

Будущие флагманы Meizu 20 и Meizu 20 Pro появились на фото постера с ценами. Стоимость следующая:

Meizu 20 — 3699 юаней ($537);

Meizu 20 Pro — 4699 ($682).

Представят новинки уже завтра — 30 марта. По слухам, Meizu 20 и Meizu 20 Pro получат процессоры Snapdragon 8 Gen 2 и экосистему нового поколения Flyme 10 со специальной технологией для защиты от мошенничества.

У Pro-версии будет аккумулятором на 5000 мАч + поддержкой 50-ваттной беспроводной и 80-ваттной проводной зарядки.

Ждем анонс.