Массовая чистка в App Store и Google Play: удалены приложения РЖД и нескольких банков

В магазинах App Store и Google Play прошли массовые чистки российских приложений. За несколько дней были удалены несколько банковских приложений и не только.

С 29 ноября оба магазина начали удалять оставшиеся приложения российских банков, включая «Хоум Банк», «ОТП Банк», «Почта Банк», «Русский Стандарт», «Абсолют» и «Всероссийский банк развития регионов».

Вчера стало известно, что App Store также удалил приложение каршеринга «Ситидрайв», сервисы доставки продуктов «СберМаркет» и продажи билетов РЖД. В свою очередь Google Play удалил приложение «Госуслуги».

Ожидаем, что список будет расширяться, поэтому рекомендуем не удалять приложения со смартфонов, так как они все равно продолжают работать.