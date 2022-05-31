Кинопоиск объявил новинки июня

Интернет-сервис «Кинопоиск» рассказал о грядущих релизах, которые состоятся на платформе в июне 2022 года. Фильмы будут доступны по обычной или расширенной подписке «Плюс».
Список выглядит так:
Главные премьеры
- «Всё везде и сразу»
- «Дом Gucci»
- «Зверопой 2»
- «Казнь»
Драмы
- «Ника»
- «Сувенир: Часть 2»
- «Улей»
- «Супергерои»
- «Однажды в кино»
- «Урок»
- «Не оставляй меня»
- «Закат»
- «Точка кипения»
- «Три»
Мультфильмы и семейные фильмы
- «Кролик Питер 2»
- «Бука. Мое любимое чудище»
- «Кролецып и Хомяк Тьмы»
- «Даже мыши попадают в Рай»
- «Эрнест и Селестина»
- «Пламенное сердце»
- «Три кота и море приключений»
Боевики, детективы и военные
- «Флешбэк»
- «Телохранитель киллера»
- «Телохранитель жены киллера»
- «1941. Крылья над Берлином»
- «Киллер»
Азиатские дорамы
- «История девятихвостого лиса»
- «Однажды разрушение постучалось в мою дверь»
- «Цветок зла»
- «Мир женатой пары»
- «Меморист»
- «Далекие странники»
- «Белое Рождество»
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