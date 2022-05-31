Кинопоиск объявил новинки июня

Интернет-сервис «Кинопоиск» рассказал о грядущих релизах, которые состоятся на платформе в июне 2022 года. Фильмы будут доступны по обычной или расширенной подписке «Плюс».

Список выглядит так:

Главные премьеры

«Всё везде и сразу»

«Дом Gucci»

«Зверопой 2»

«Казнь»

Драмы

«Ника»

«Сувенир: Часть 2»

«Улей»

«Супергерои»

«Однажды в кино»

«Урок»

«Не оставляй меня»

«Закат»

«Точка кипения»

«Три»

Мультфильмы и семейные фильмы

«Кролик Питер 2»

«Бука. Мое любимое чудище»

«Кролецып и Хомяк Тьмы»

«Даже мыши попадают в Рай»

«Эрнест и Селестина»

«Пламенное сердце»

«Три кота и море приключений»

Боевики, детективы и военные

«Флешбэк»

«Телохранитель киллера»

«Телохранитель жены киллера»

«1941. Крылья над Берлином»

«Киллер»

Азиатские дорамы

«История девятихвостого лиса»

«Однажды разрушение постучалось в мою дверь»

«Цветок зла»

«Мир женатой пары»

«Меморист»

«Далекие странники»

«Белое Рождество»

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