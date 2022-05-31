Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Кинопоиск объявил новинки июня

Интернет-сервис «Кинопоиск» рассказал о грядущих релизах, которые состоятся на платформе в июне 2022 года. Фильмы будут доступны по обычной или расширенной подписке «Плюс».

Список выглядит так:

Главные премьеры

  • «Всё везде и сразу»
  • «Дом Gucci»
  • «Зверопой 2»
  • «Казнь»

Драмы

  • «Ника»
  • «Сувенир: Часть 2»
  • «Улей»
  • «Супергерои»
  • «Однажды в кино»
  • «Урок»
  • «Не оставляй меня»
  • «Закат»
  • «Точка кипения»
  • «Три»

Мультфильмы и семейные фильмы

  • «Кролик Питер 2»
  • «Бука. Мое любимое чудище»
  • «Кролецып и Хомяк Тьмы»
  • «Даже мыши попадают в Рай»
  • «Эрнест и Селестина»
  • «Пламенное сердце»
  • «Три кота и море приключений»

Боевики, детективы и военные

  • «Флешбэк»
  • «Телохранитель киллера»
  • «Телохранитель жены киллера»
  • «1941. Крылья над Берлином»
  • «Киллер»

Азиатские дорамы

  • «История девятихвостого лиса»
  • «Однажды разрушение постучалось в мою дверь»
  • «Цветок зла»
  • «Мир женатой пары»
  • «Меморист»
  • «Далекие странники»
  • «Белое Рождество»

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!

Теги: 
Источник:
КиноПоиск, The GEEK

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии