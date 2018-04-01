Из Steam пропала GTA IV

По неизвестным причинам из Steam пропала возможность покупки Grand Theft Auto IV, а ведь игре скоро исполнится 12 лет с момента её выхода.

Стоит отметить, что сборник DLC в виде Grand Theft Auto IV – Episodes From Liberty City до сих пор можно приобрести за 499 рублей, а вот полную версию — нет.

Причины исчезновения полной версии игры пока неизвестны. Предположительно у Rockstar закончился срок лицензий на воспроизведение музыкальных композиций. Другие источники уверены, что разработчики готовят к выпуску ремастер или патч, который исправит ошибка порта.

Ранее игра лишалась музыку в радиостанции Vladivostok FM из-за окончания лицензии на ряд треков. Чуть позже Rokstar выпустила патч с возвращением треков в Grand Theft Auto IV для Xbox 360 и Xbox One.

Удивительно, но в цифровых магазинах PS и Xbox игру можно до сих пор приобрести.