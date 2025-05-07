iQOO Neo 10 Pro+ получит Snapdragon 8 Elite, экран 2К и батарею 7000 мАч

В Китае готовится к релизу новый флагман iQOO Neo 10 Pro+ — модель с топовым чипом Snapdragon 8 Elite, рекордом в AnTuTu и впечатляющей начинкой. Смартфон уже появился в базе бенчмарка с результатом 3,31 млн баллов.

По данным инсайдера Digital Chat Station, устройство получит 6,82-дюймовый OLED-дисплей с 2K-разрешением и частотой 144 Гц, аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой зарядки 120 Вт, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища. Основная камера — два сенсора по 50 Мп, фронталка — 16 Мп.

Среди особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков под экраном и стеклянная задняя панель. Пока нет информации о глобальной версии, но в Китае цена составит около 3000 юаней (~$415), что делает Neo 10 Pro+ одним из самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 8 Elite.