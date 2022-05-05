Появилось изображение защитных стёкол для линейки iPhone 14

Утечек и информации о линейке iPhone 14 с каждым днем все больше и больше. Теперь инсайдер Маджик Бу опубликовал в своем Twitter фотографию с защитными стеклами для всех версий iPhone 14. На ней видно, что у Pro-версий динамик стал меньше.

Никакой другой грандиозно-новой информации нам это изображение не дает. Уже давно известно, что в сентябре Apple выпустит 4 смартфона: iPhone 14 и 14 Max, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. От линейки mini купертиновцы отказались.

Размеры дисплеев следующие:

iPhone 14 — 6,1-дюймов;

iPhone 14 Max — 6,7-дюймов;

iPhone 14 Pro — 6,1 дюймов;

iPhone 14 Pro Max — 6,7 дюймов.

Все основные преимущества в этом году достанутся Pro-версиям. У них не будет челки, а останутся два выреза, также добавится новый 48-мегапиксельный датчик камеры и процессор Apple A16 Bionic. Подробнее можно почитать здесь.

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