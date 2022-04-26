iPhone 14 Pro получит более тонкие рамки

Инсайдеры и журналисты все больше раскрывают характеристики грядущей линейки iPhone 14. Сейчас инсайдер Ice Universe сравнил на схемах рамки iPhone 13 Pro и 14 Pro Max.

На изображении слева iPhone 13 Pro, справа — iPhone 14 Pro. То что у новинки не будет челки, мы уже знали. Но здесь видно, что у 14 Pro рамки стали намного тоньше — только два выреза под датчики и тонкая линия.

Ожидается, что iPhone 14 Pro получит 6,1-дюймовый, а 14 Pro Max — 6,7 дюймовый дисплеи ,а также увеличенные блоки камеры из-за нового 48-мегапиксельного датчика. Известный аналитик Мин-Чи Куо предрекает выход на новый уровень мобильной фотографии.

Также были раскрыты все цвета iPhone 14 и 14 Pro. Новых оттенков ожидается три: Midnight (сине-чёрный), Starlight (золотисто-серебряный) и Sky Blue (небесно-голубой). Подробнее об этом можно почитать здесь.

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