Индийский чиновник осушил водоем, чтобы достать свой смартфон

Сотрудник правительственного отдела по продуктам питания, Раджеш Вишвас, оказался в неприятной ситуации во время пикника с друзьями на плотине Херкатта в центральной Индии. В результате неосторожного движения во время селфи, он уронил свой смартфон Galaxy S23 Ultra в воду и все попытки выловить его с помощью дайверов оказались безуспешными. Однако Вишвас решил восстановить свою ошибку и предпринял необычное действие.

За последние три дня Раджеш Вишвас и его команда справились с необычной задачей — с помощью двух мощных дизельных насосов они осушили водоем, откачав из него огромное количество воды. Общий объем достиг 2,1 миллиона литров, что эквивалентно количеству, достаточному для орошения 600 гектаров полей.

Однако, когда все шло по плану и работа приносила результаты, на место прибыл представитель департамента ирригации и водных ресурсов, который принял решение прекратить дальнейшую растрату воды. Несмотря на это, уровень воды в водоеме успел снизиться почти на 2 метра.

К несчастью, Раджеша Вишваса, найденный в конечном итоге смартфон Galaxy S23 Ultra оказался уже неисправным, несмотря на заявленную водозащиту. Эта неудача стала причиной его отстранения от работы в привительстве.