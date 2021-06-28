Сегодня Илону Маску исполняется 50 лет

Маск родился в 1971 году в Претории (ЮАР). В десять лет на свой день рождения он получил компьютер Commodore VIC-20 и научился на нём программировать. Спустя два года он продал свою первую видеоигру Blastar за $500.

В 1996 году Илон Маск основал свою первую компанию Zip2 Corporation. В мае 2002 года на свет появилась SpaceX, которая разрабатывает ракеты-носители и является оператором космических систем.

Кроме того, Маск прославился своей компанией Tesla, которая совершила революцию в мире автомобилей.

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