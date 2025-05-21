Игрофон Infinix GT 30 Pro показали на живых фото перед анонсом

21 мая компания Infinix представит новый игровой смартфон GT 30 Pro. За несколько часов до анонса в сети появились живые фотографии новинки.

Смартфон показали двух расцветках: темно-сером (Dark Flare) и белом (Blade White), каждый из которых выполнен в фирменном дизайне Cyber Mecha 2.0.

У черной версии есть RGB-подсветка, а у белой — сдержанные светло-голубые акценты.

Согласно утечкам, Infinix GT 30 Pro получит следующие характеристики: