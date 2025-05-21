Игрофон Infinix GT 30 Pro показали на живых фото перед анонсом

21 мая компания Infinix представит новый игровой смартфон GT 30 Pro. За несколько часов до анонса в сети появились живые фотографии новинки.
Смартфон показали двух расцветках: темно-сером (Dark Flare) и белом (Blade White), каждый из которых выполнен в фирменном дизайне Cyber Mecha 2.0.
У черной версии есть RGB-подсветка, а у белой — сдержанные светло-голубые акценты.
Согласно утечкам, Infinix GT 30 Pro получит следующие характеристики:
- 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц
- Процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
- Оперативная память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0
- Основная камера на 108 Мп, ультраширик на 8 Мп и 13-мегапиксельная фронталка
- Аккумулятор на 5500 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, беспроводная — 30 Вт
- Фирменная оболочка XOS 15 на Android 15
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