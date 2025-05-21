Реклама. ГК МББ ТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛИМИТЕД, ИНН 9909699946 erid: 2VtzqwVJGsv
Новости

Игрофон Infinix GT 30 Pro показали на живых фото перед анонсом

Презентация состоится уже 21 мая.

21 мая компания Infinix представит новый игровой смартфон GT 30 Pro. За несколько часов до анонса в сети появились живые фотографии новинки.

Смартфон показали двух расцветках: темно-сером (Dark Flare) и белом (Blade White), каждый из которых выполнен в фирменном дизайне Cyber Mecha 2.0.

У черной версии есть RGB-подсветка, а у белой — сдержанные светло-голубые акценты.

Согласно утечкам, Infinix GT 30 Pro получит следующие характеристики:

  • 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц
  • Процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
  • Оперативная память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0
  • Основная камера на 108 Мп, ультраширик на 8 Мп и 13-мегапиксельная фронталка
  • Аккумулятор на 5500 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, беспроводная — 30 Вт
  • Фирменная оболочка XOS 15 на Android 15
🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше Anker Soundcore H30i!
Теги: 
Источник:
GSMArena
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Популярные
Новые Старые
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной

Игрофон Infinix GT 30 Pro показали на живых фото перед анонсом
сегодня в 10:24
Компактный Vivo S30 Pro Mini показали во всех цветах перед анонсом
сегодня в 09:38
Fortnite вернули в американский App Store спустя 5 лет
сегодня в 08:52
Apple объявила дату презентации WWDC 2025
сегодня в 07:46
Обои для смартфона с нотой минимализма
вчера в 21:40
Представлен Infinix Xpad GT — новый игровой планшет на Snapdragon 888
вчера в 18:12
Официально: Nothing Phone (3) выйдет в июле
вчера в 14:40
Acer выпустила портативный монитор с двумя экранами
вчера в 13:47
Realme выпустит спецверсию смартфона GT 7 в коллаборации с Aston Martin
вчера в 12:14
Обзор Яндекс Станции Стрит: не JBL, но умеет больше
вчера в 11:00

Обзоры на The GEEK