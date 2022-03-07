Geekbench удалил 4 флагмана Samsung из-за манипуляций с тестами

Geekbench удалил четыре флагманских смартфона Samsung из-за манипуляций с тестированием. Этими устройствами стали:

Samsung Galaxy S22 (all models)

Samsung Galaxy S21 (all models)

Samsung Galaxy S20 (all models)

Samsung Galaxy S10 (all models)

В перечисленных смартфонах используется GOS — сервис по оптимизации игр Samsung, который должен управлять игровыми приложениями и избавлять устройство от перегрева. Сервис ограничивал производительность и неигровых приложений, таких как Microsoft Office и Zoom.

Samsung же взяла и убрала 3DMark и Geekbench из списка программ, к которым GOS имеет доступ. Это сочли за манипуляцию и аннулировали результаты флагманов. Теперь даже если компания выпустит обновление, в рейтинг Geekbench вернуться устройства не смогут.

Geekbench уже и раньше исключал результаты устройств, если обнаруживал подобные махинации. Например, схожая ситуация была с OnePlus 9. У него операционная система OxygenOS обнаруживала запуск определенных приложений и отключала основное ядро Cortex-X1 для экономии энергии.

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