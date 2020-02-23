eSim начнут продавать дистанционно

Минкомсвязи предлагает дистанционную идентификацию пользователей для получения eSIM. Для этого будущему абоненту нужно быть зарегистрированным в Единой биометрической системе и иметь электронную подпись.

Многие аналитики считают, что это поможет операторам сотовой связи расширить в России автоматы с выдачей SIM-карт, а также ускорить выдачу eSIM. Другие вызывают опасения, что в системе зарегистрировано слишком мало россиян.

Дистанционная идентификация абонентов поможет улучшить взаимодействие с операторами в условиях эпидемии коронавируса.