eSim начнут продавать дистанционно
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

eSim начнут продавать дистанционно

Минкомсвязи предлагает дистанционную идентификацию пользователей для получения eSIM. Для этого будущему абоненту нужно быть зарегистрированным в Единой биометрической системе и иметь электронную подпись.

Многие аналитики считают, что это поможет операторам сотовой связи расширить в России автоматы с выдачей SIM-карт, а также ускорить выдачу eSIM. Другие вызывают опасения, что в системе зарегистрировано слишком мало россиян.

Дистанционная идентификация абонентов поможет улучшить взаимодействие с операторами в условиях эпидемии коронавируса.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
-

Комментарии

Лучшее за день

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить