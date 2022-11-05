Электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5 появился в России

Электрический автомобиль Hyundai Ioniq 5 появился в России. Покупателю доступна модель только в топовой комплектации по цене 5,5 млн рублей. Автомобиль был ввезён в страну по схеме параллельного импорта.

Модель обладает двумя электромоторами общей мощностью 305 л.c., разгоном до 100 км/ч за 5,2 секунды и запасом хода 480 км. Также есть поддержка быстрой зарядки от терминала 800 В, что позволяет зарядиться за 20 минут с 0 до 80%.

Салон Hyundai Ioniq 5 выполнен из экологичных материалов. Например, используются ткани из переработанного пластика, биоэмали с использованием масел рапса и кукурузы.