Электронный паспорт в России будут выдавать с 2023 года

В России появится возможность получить электронный паспорт с января 2023 года. Об этом стало известно от начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой.

Сейчас МВД и Минцифры совместно с другими ведомствами разрабатывают требования по порядку выдачи документов. На первом этапе новый вид паспорта смогут получить не менее 100 тысяч человек.

Электронный паспорт можно будет получить на добровольной основе гражданам с 14 лет. Региональный запуск будет зависеть от готовности, но не позже 1 июля 2023 года. Изначально, выдача электронного паспорта была запланирована в Москве с 1 декабря 2021 года.