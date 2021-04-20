Дополнения для PC-версий L.A. Noire и Max Payne стали бесплатными

Компания Rockstar вчера вечером произвела несколько необычных действий со своими играми в Steam. Некоторые из них были временно недоступны, а снятую с продаж Midnight Club 2, наоборот, вернули.

При этом у L.A. Noire и Max Payne 3 стали бесплатными все обновления, которые ранее нужно было покупать отдельно. В первом случае это 5 дополнительных дел и новые костюмы. Во втором — мультиплеерные возможности и скины.

При этом обе игры лишились поддержки 32-битных операционных систем. Так что запустить их на старых ПК не получится.