Дочерняя компания «Сбера» подала заявку на регистрацию своей серверной операционной системы

Сбертех, дочерняя компания Сбербанка, подала заявку на регистрацию своей серверной операционной системы (ОС) Platform V SberLinux OS Server в реестр отечественного программного обеспечения. Заявка была подана 27 апреля 2023 года. Регистрация позволит использовать ОС для государственных органов, в том числе для перехода на сервисы платформы «Гостех», разработка которой ведется «Сбертехом».

Согласно заявке, Platform V SberLinux OS Server — это серверная ОС, позволяющая управлять инфраструктурой, обеспечивать виртуализацию оборудования и разворачивать прикладные сервисы и ПО в облаке. Эти ОС предназначены для работы множества пользователей или сервисов одновременно, что требует повышенной надежности, отказоустойчивости, безопасности и масштабирования.