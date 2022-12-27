База данных с клиентами «Ситимобил» выставлена на продажу

Буквально недавно агрегат такси «Ситимобил» был уличён в недобросовестном хранении паспортных данных водителей такси, на тот момент в сеть утекли сканы их паспортов. И вот теперь новый скандал с участием этого перевозчика.

Стало известно, что вчера на популярном дарк-форуме выложили базу телефонов клиентов сервиса на 1 миллион строк и 83 тысячи телефонов водителей. Кроме телефонных номеров клиентов БД содержит их уникальные идентификаторы, сведения о количестве поездок и заказов, а также другую служебную информацию.

Интересно и то, что хакер, выставивший эту информацию, сообщил, что это ещё не все данные, которые он смог получить и вскоре поделится новыми.