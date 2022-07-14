Представлены ультратонкие смарт-часы Amazfit GTS 4 Mini

Компания Amazfit представила сверхлёгкие и тонкие смарт-часы Amazfit GTS 4 Mini. Они получили 1,65-дюймовый AMOLED-дисплей с функцией Always-On Display, встроенный GPS-модуль и внушительное время автономной работы.

Также есть датчики для определения семи видов спорт, мониторинга частоты сердечных сокращений, насыщение крови кислородом (SpO2) и режимов сна.

Корпус часов защищён от попадания воды до 5 ATM. Весят Amazfit GTS 4 Mini всего 19 граммов, а их толщина составляет 9,1 мм. На одном полном заряде от аккумулятора на 270 мАч, устройство может проработать до 15 дней в обычном режиме или до 45 дней в режиме энергосбережения с отключённым AOD.

Amazfit GTS 4 Mini появятся в продаже в Индии с 16 июля по цене 7999 рупий ($100). О доступности в других странах пока нет ничего неизвестно.

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