Алиса научилась запускать нужный сценарий по звуку голоса

Виртуальная помощник Алиса получил возможность активировать нужную опцию, если услышит определенный звук или голос пользователя.

Например, колонка услышит голос пользователя утром и включить радио или музыкальную подборку. При этом к Алисе не придётся обращаться по имени.

Кроме того, можно активировать отправку push-уведомлений на смартфон, если услышит, что ребёнок пришёл из школы и включил телевизор.

Для добавления нужно открыть приложение Дом с Алисой, нажать на главном экране «+», затем открыть вкладку «Сценарий» > «Добавить условие» > «Устройство» > Станции > включить опцию «Активация по голосу».

Активация сценария по звуку голоса работает на всех Яндекс Станциях, ТВ Станциях и ТВ Станциях Про.